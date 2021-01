Prendere l'esempio del Milan: è questa la filosofia di BC Partners, il nuovo fondo d'investimento che sta per rilevare la proprietà dell'Inter da Suning. I nerazzurri hanno bisogno di una ripartenza, che tradotta sul terreno da gioco vuol dire no ai mega acquisti e si ai giocatori giovani . Tanti ragazzi di prospettiva, selezionati da uno scouting attento, che possano crescere all'interno del club. Con l'implementazione del vivaio, l'obiettivo è quello di proseguire sulla linea tracciata dall'acquisto di Alessandro Bastoni (classe 1999) provando a crearne altri, di Bastoni, all'interno del proprio settore giovanile.

Volente o nolente è questo l'orizzonte della nuova Inter, secondo quello che riporta il Corriere dello Sport. I fondi come BC Partners, solitamente, hanno un orizzonte temporale di 5 anni - 1825 giorni per sistemare le finanze del club e trovare un nuovo acquirente - ma nel caso dei nerazzurri non è da escludere che possano soffermarsi per qualche tempo in più (7 anni invece di 5). Il debito dei milanesi, secondo i calcoli riportati dal CorSport, arriverebbe a 800 milioni per cui il percorso sarà lungo e difficile.