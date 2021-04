Andrea Pirlo ha annunciato l’assenza del portoghese in conferenza stampa. Al suo posto, in tandem con Morata, ci sarà Dybala. Curiosamente Cristiano non giocò titolare nemmeno il primo Atalanta-Juve della sua vita, nel 2018. In quell’occasione, però, subentrò dalla panchina mettendo a segno il gol del definitivo 2-2. Non c’è solo Federico Bernardeschi tra gli indisponibili della Juve contro l’Atalanta: a sorpresa è out anche Cristiano Ronaldo . In vista del match fondamentale in chiave Champions League,ha annunciato l’assenza del portoghese in conferenza stampa. Al suo posto, in tandem con Morata, ci sarà Dybala. Curiosamente Cristiano non giocò titolare nemmeno il primo Atalanta-Juve della sua vita, nel 2018. In quell’occasione, però, subentrò dalla panchina mettendo a segno il gol del definitivo 2-2.

L'infortunio di Cristiano Ronaldo

L'ex Real ha accusato un affaticamento al flessore dovuto probabilmente al fitto calendario di impegni delle ultime settimane tra Juventus e nazionale portoghese. Un problema che, come ha spiegato Pirlo, è nato lunedì dopo l’ultima uscita contro il Genoa. Il fenomeno di Madeira ha provato in questi giorni a svolgere un allenamento differenziato rispetto al gruppo squadra, ma assieme al suo preparatore e al medico della Juventus si è deciso di non rischiarlo a Bergamo.

I tempi di recupero

Pirlo non si è espresso sul rientro di CR7, ma è molto probabile che si rivedrà il suo nome nella lista dei convocati per la gara casalinga contro il Parma, valida per la 32ª giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 20:45. Magari non per partire titolare, ma per subentrare a gara in corso.

Pirlo: "Infortunio CR7? Colpa delle nazionali"

