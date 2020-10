Secondo il Corriere Fiorentina, anche il fratello minore di Federico, Lorenzo Chiesa, potrebbe pensare di lasciare Firenze: il ragazzo, che milita nelle giovanili della squadra gigliata, ha ricevuto svariate insulti via Instagram, da parte di tifosi inferociti per l'addio di Federico. Ora papà Enrico potrebbe pensare di far trasferire anche il classe 2004 per evitargli problemi: per ora non ci sono conferme, solo ipotesi.