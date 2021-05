Lo chiamano ‘Pasillo de honor’ (Passerella d’onore). Non è un’usanza italiana. È una scena che siamo abituati a vedere il Liga o Premier League. Ci voleva Claudio Ranieri che nell’albo d’oro degli scudetti dell’eleganza è sicuramente il primo per distacco. L’ha vissuto in prima persona con lo straordinario titolo del Leicester, i suoi giocatori vennero accolti tra gli applausi dai calciatori del Chelsea.





“Ho detto a Quagliarella e ai ragazzi che sarebbe stato bello omaggiare lo scudetto dell'Inter come fanno in Inghilterra con la passerella. E i ragazzi sono stati subito d'accordo con me” ha dichiarato a Sky Sport nel post-partita.

Serie A Inter-Samp 5-1, pagelle: Sanchez e Hakimi incontenibili 26 MINUTI FA

Poi sulla partita Ranieri ha dichiarato:

"L'Inter oggi ha fatto alcune azioni a uno-due tocchi, giocavano proprio sulle ali dell'entusiasmo. Noi abbiamo cercato di non guardare e basta ma alla fine abbiamo guardo, abbiamo sofferto e abbiamo perso. C'è poco da dire"

Attraverso il proprio account Twitter, l’Inter ha voluto ringraziare la Sampdoria per il gesto di grande fairplay: "Lo splendido omaggio da parte della Sampdoria ai Campioni d’Italia ad inizio partita".

Tifosi dell'Inter ancora in festa: il ritrovo fuori San Siro

Serie A Milan-Samp 1-1, pagelle: disastro Theo Hernandez 03/04/2021 A 13:28