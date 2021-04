Inter, dopo la vittoria Antonio Conte andrebbe a +11 sul Milan secondo, cucendosi metà Giuseppe Marotta che nel febbraio scorso aveva contratto il covid fino ad essere addirittura ricoverato presso l'Humanitas di Rozzano. Fortunatamente ne è uscito pienamente e ha fatto visita alla squadra nel giorno di pasquetta. L', dopo la vittoria contro il Bologna , è già al lavoro in vista del recupero di campionato contro il Sassuolo . In caso di successo, la squadra diandrebbe a +11 sul Milan secondo, cucendosi metà Scudetto sul petto . Intanto, ad Appiano Gentile, si è rivisto per la prima voltache nel febbraio scorso aveva contratto il covid fino ad essere addirittura ricoverato presso l'Humanitas di Rozzano. Fortunatamente ne è uscito pienamente e ha fatto visita alla squadra nel giorno di pasquetta.

Classifiche e risultati

Serie A Bologna-Inter 0-1, pagelle: Bastoni assistman, Lukaku decide IERI A 21:20

Un bel segnale in vista di questo finale di campionato, con l'Inter che punta ad uno Scudetto che manca ormai dalla stagione 2009-2010, con Mourinho in panchina. Inter che non vince nulla, tra l'altro, dalla stagione 2010-2011 quando portò a casa nella stessa annata Supercoppa italiana, Mondiale per club e Coppa Italia. Conte è vicino alla sua missione.

Conte: “Ora favoriti? Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere”

Serie A Inter, scatto Scudetto: doma il Bologna e va a +8 dal Milan IERI A 18:14