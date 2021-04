Calcio

Serie A - Inter, Antonio Conte: "L'errore da non fare è parlare. Zitti e pedalare"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Bologna, una gara importante dopo la sosta per le nazionali che i nerazzurri sperano di vincere per poter proseguire il filotto di successi in testa alla classifica.

00:01:00, 34 minuti fa