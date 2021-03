L'Inter in campo vola con Antonio Conte fiero del lavoro svolto, come dimostra il suo post su Instagram dopo Inter-Genoa: "Dieci giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto per poi arrivare alla conclusione. Cos’è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O... Una via di mezzo?". Due sono i principali meriti del tecnico: aver convinto Perisic a fare tutta la fascia sinistra e aver trovato una collocazione a Christian Eriksen. Da trequartista puro è stato trasformato in mezzala, incisiva e dinamica. La mutazione ha portato un miglioramento nel gioco dell’Inter. Agli avversari non basta più bloccare Brozovic per mandare in asfissia la manovra. Eriksen è un nuovo sbocco, l’Inter fa defluire il traffico di centrocampo grazie al danese, intercambiabile con Brozovic nella gestione del pallone. L’attacco è il migliore della Serie A con 60 reti, la difesa la seconda, con 24 gol incassati: solo la Juve, che ha una partita da recuperare, ha fatto meglio con 20.