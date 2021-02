Suning dice no a Bc Partners per l’Inter. Dopo circa un mese dalle prime indiscrezioni, si è interrotto il dialogo tra il gruppo cinese di Zhang Jindong e il fondo inglese nella trattativa relativa al club nerazzurro. Secondo quanto appreso da Ansa, il presidente dell’Inter Steven Zhang, in una conference call con gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, ha fatto sapere che "non c’è mai stata nessuna intesa con gli investitori e che venerdì scorso, 29 gennaio, è scaduto il termine di esclusiva per la due diligence concesso a Bc Partners". La ricerca prosegue - aggiungono le fonti - attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali.