L'Inter non si scompone dopo i successi di Milan e Juve e tiene il passo dei rossoneri: netto 4-0 a San Siro contro il Benevento e vetta ancora distante due punti . Il match si sblocca subito: punizione dalla trequarti di Eriksen, la deviazione di Improta beffa Montipò. Dopo il gol nel derby, è ancora il destro del danese a portare al gol i nerazzurri. Proteste del Benevento per contatto dubbio tra Ranocchia e Lapadula e fallo su Lautaro al limite dell'area, quasi sulla linea: due episodi dubbi . Nella ripresa Eriksen colpisce una traversa dopo una deviazione, i ritmi calano ma la coppia Lautaro-Lukaku chiude il match: l'argentino si sblocca con il sinistro dopo sei partite a secco, il belga insacca su errore di Montipò che rinvia proprio addosso a Lautaro e spalanca la strada all'ex Manchester. Che con la doppietta dopo una gran palla di Sanchez fissa il punteggio sul 4-0: l'Inter torna al successo in campionato dopo il pareggio di Udine .

11' IL BENEVENTO PROTESTA - Contatto molto dubbio tra Ranocchia e Lapadula in area! Si gioca, non c'è l'intervento del Var.

34' HAKIMI A UN PASSO DAL GOL - Palla straordinaria di Eriksen per il marocchino, che da pochi passi di testa manda sul fondo! Forse l'ex Real parte leggermente in fuorigioco.

Christian ERIKSEN - Confermato dopo il gol decisivo nel derby, sua la traiettoria al veleno dell'1-0. Punizioni? Non si limita a quello. Il lancio per Hakimi ricorda quelli sull'asse Pirlo-Lichtsteiner. Per poco non trova il bis da fuori a inizio ripresa e colpisce la traversa. Il vero acquisto di gennaio.