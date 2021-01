Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Benevento ( qui la diretta LIVE ), valido per la 20esima giornata di Serie A, arbitrato dal signor Fabrizio Pasqua di Tivoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Meazza di Milano.

10' LAPADULA CHIEDE IL RIGORE - Lapadula a terra in area dopo un contatto con Ranocchia. Intervento però al limite: nasce fuori dall'area di rigore e si concretizza in area. L'arbitro comunque non interviene, non considerando quello di Ranocchia un fallo. Neanche la VAR lo fa (non si tratta di chiaro ed evidente errore), lasciando la scelta a Pasqua.