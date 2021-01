Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna in campo. Dall'altra parte il Benevento di un ex rossonero, ovvero Pippo Inzaghi, che cercherà di fare un piacere alla squadra di Pioli. I nerazzurri, tuttavia, sono chiamati a rispondere al successo di Ibra e compagni a Bologna, in modo da restare in scia alla capolista. L’Inter è una delle quattro squadre, presenti in entrambi i campionati di Serie A disputati dal Benevento, contro cui i campani hanno sempre perso, insieme a Roma, Napoli e Atalanta. I nerazzurri hanno vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Benevento in tutte le competizioni, sempre con Luciano Spalletti in panchina: 2-0 in Serie A nel febbraio 2018 e 6-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia nel gennaio 2019.