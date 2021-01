Cristian Stellini, tecnico nerazzurro per questa serata vista la squalifica di Antonio Conte, esprime il primo commento sull'esito del match vinto rotondamente dall'Inter contro il Benevento ai microfoni di DAZN: Sanchez è un'alternativa in attacco, meglio tenerlo no? "Io non mi occupo di mercato, posso dire che di Alexis siamo contentissimi come di tutti i nostri giocatori. Sono tutti coinvolti nel gioco e nel raggiungere i nostri obiettivi. Non cambieremo nessuno pensando alla loro attitudine al lavoro, siamo contenti di lui come di tutti gli altri". Ti è piaciuto Eriksen? Come sta reagendo agli stimoli che gli date in una posizione non sua? "Mi è piaciuto tantissimo come tutta la squadra. Si sta applicando molto in un ruolo dove serve tanta intelligenza tattica e dove può offrire ottime prestazioni. La sua intelligenza la sfrutta per giocare buone partite come quella di oggi".