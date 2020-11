Brutte notizie in casa Inter una dietro l'altra. Dopo l'infortunio di Hakimi con il Marocco, il timore di possibili contagi legati al caso del croato Domagoj Vida - sceso in campo mentre era positivo al Covid - si è tramutato in realtà. I risultati dei primi test effettuati dalla Croazia, infatti, erano arrivati solo all'intervallo della gara contro la Turchia. Il difensore del Besiktas, risultato positivo, ha lasciato il campo al 45'. In serata, tramite un comunicato, la nazionale croata ha annunciato: "I risultati del test hanno mostrato due risultati positivi, per il membro della squadra nazionale Marcelo Brozović e un membro dello staff della squadra nazionale. Entrambi sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale. L'Inter è stata informata del test positivo". Cosa dirà ora Marotta che era già sul piede di guerra?