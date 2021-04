Se nove indizi non erano più che sufficienti contro il Sassuolo , sconfitto per 2-1 nel recupero della 28a giornata di campionato, l’Inter ha ancora più messo le mani sullo scudetto 2020-21. Tre punti pesantissimi che permettono ai nerazzurri di salire a quota 71 punti e involarsi a +11 dal Milan e a +12 dalla Juventus , dominatrice degli ultimi 9 campionati e che è vicinissima ad abdicare. La strada sembra ormai tracciata per la squadra guidata da Antonio Conte che nel 2021 viaggia a ritmi vertiginosi e con 9 partite dal termine della stagione, vede avvicinarsi sempre più il traguardo.

Ammesso che il Milan e la Juventus non perdano più punti per strada e facciano percorso netto di vittorie, all’Inter basterebberosui 27 totali () per centrare lo Scudetto. Allo stato attuale dunque il primo match point per festeggiare il tricolore, capitan Handanovic e compagni potrebbero averlo alla 35a giornata (in programma l’8 o il 9 maggio) quando a San Siro arriverà la Sampdoria di Claudio Ranieri . Tale eventualità renderebbe un autentico pro forma il big match in programma alla 37ª contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino dove l'Inter arriverebbe con il tricolore già cucito sul petto e l'orgoglio di presentarsi al cospetto dei bianconeri campioni uscenti già come campioni in carica.