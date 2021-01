Lukaku ha trovato il suo 50° gol in maglia nerazzurra e ha dimostrato una volta di più la sua importanza all'interno dello scacchiere di Antonio Conte. La contrattura al quadricipite destro del belga, però, obbliga il tecnico salentino a ripensare la sua squadra in vista della trasferta con la Samp, anche alla luce delle partite successive che saranno decisive per capire il destino dell'Inter: Roma e Juventus tra il 10 e il 17 gennaio. Al momento filtra ottimismo come riferito da Sky Sport, con il belga che dovrebbe rientrare con la Roma. Le prime certezze arriveranno martedì con gli esami strumentali a cui si sottoporrà Lukaku. Quindi, almeno per Samp-Inter, Conte dovrà pensare ad un'altra formazione.

Classifiche e risultati

Serie A Inter, Lukaku segna il 50° gol e supera Ronaldo 19 ORE FA

Ecco che tornerà il tandem Lautaro Martinez-Alexis Sanchez, con il cileno al rientro dopo l'infortunio di Cagliari. È anche lo stesso tandem dello scorso anno a Marassi, quando ci fu il debutto del cileno in maglia nerazzurra, debutto però macchiato dal cartellino rosso in avvio di ripresa. Da una parte, quindi, Lautaro che è parso in grande condizione nelle ultime due giornate (decisivo a Verona, prima tripletta con l'Inter contro il Crotone) e Sanchez che vuole rilanciarsi.

I gol degli attaccanti dell'Inter

Attaccanti Gol* Lukaku 16 reti in 19 presenze Lautaro Martinez 10 reti in 21 presenze Alexis Sanchez 2 reti in 14 presenze Perisic 2 reti in 20 presenze Pinamonti 0 reti in 3 presenze

*in tutte le competizioni

Non dovesse farcela il cileno, Conte a quel punto sarà costretto a mettere in campo Perisic. Il croato, che potrebbe essere ceduto sul mercato in caso di offerte, era partito titolare contro il Verona ma aveva deluso. Contro il Crotone è entrato bene nel finale e si candida quindi ad una maglia da titolare per la gara con la Samp, anche per rilanciare un po' le sue quotazioni.

Conte: "Cambio Sensi-Vidal? Stefano ci dà qualità"

Serie A Inter-Crotone, pagelle: Lautaro dominante, Vidal flop IERI A 13:57