Se in campionato la convincente vittoria nel Derby d’Italia contro la Juventus ha ridato fiducia ed entusiamo ai tifosi dell’Inter, sul fronte societario non è un periodo semplice per i nerazzurri. Mentre Suning prosegue i contatti con BC Partners per trovare un partner che possa rilevare una quota di minoranza (o l’intera maggioranza?) del club con sede in Viale della Liberazione. E a sorpresa tra le ipotesi al vaglio, secondo Repubblica non è da sottovalutare il rilancio della holding Interspac, cordata vip di tifosi interisti creata nel luglio 2018 da un gruppo di tifosi dell’Inter capitanati dall’economista Carlo Cottarelli (già presidente incaricato prima della formazione del governo Conte) e rappresentata da 15 manager di primo piano della finanza italiana, che lavora all’ingresso in società con una quota di minoranza.