Inter-Crotone, match della 15a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio San Siro di Milano si è concluso col punteggio di 6-2. Gara arbitrata da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. L'Inter di Antonio Conte in virtù di questo risultato sorpassa momentaneamente il Milan in vetta alla classifica, mentre il Crotone di mister Giovanni Stroppa rimane inchiodato a quota nove punti. Mattatore del match di San Siro Lautaro Martinez, autore di una tripletta, ben supportato dal solito Lukaku. Il Crotone spaventa l'Inter in avvio, poi subisce l'uragano nerazzurro. Nel finale gioie per Hakimi e Lukaku, uscito acciaccato per una contrattura muscolare.