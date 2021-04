Contro il Verona come contro il Cagliari, l'uomo che sta avvicinando l'Inter allo scudetto è Matteo Darmian. L'ex United, al suo primo anno in maglia nerazzurra, "Se ragiono complessivamente, l’uscita dalla Champions, per quanto negativa, invece di abbatterci ci ha caricato. Conte? Ha grandi idee, tatticamente è una marcia avanti". L'ex United, al suo primo anno in maglia nerazzurra, si è improvvisato match winner nelle ultime gare casalinghe contro rossoblu e scaligeri, e la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in esclusiva.

Uomo decisivo in zona gol

"E pensare che in squadra c’è gente molto più abituata di me a segnare... Ma se arrivano i gol, tanto meglio. Ma ancor più importante è essermi guadagnato la fiducia di allenatore e compagni".

Il momento decisivo

"Sassuolo, girone d’andata. Tutto quel che c’è stato prima e dopo. Era una partita delicata per noi, in campionato stavamo lasciando troppi punti per strada. Vincere quella domenica era decisivo per il morale. Se ragiono complessivamente, l’uscita dalla Champions, per quanto negativa, invece di abbatterci ci ha caricato".

Tornare in Italia: scommessa vinta

"La prova che ho fatto bene a rientrare in Italia. Nell’ultimo anno a Manchester vedevo poco il campo. I momenti in cui non sei protagonista aiutano a crescere. Ma con il calcio ragiono come da bambino: ho sempre voglia di mettermi in gioco".

Il discorso dopo il sorpasso

"Chiaro e fermo: 'Ora loro sono dietro, psicologicamente abbiamo un vantaggio. Dipende tutto da voi, non facciamo l’errore di guardare gli altri'. E noi l’abbiamo fatto".

Conte meglio di Mourinho e van Gaal

"Ha grandi idee, tatticamente è una marcia avanti".

Premier o Serie A

"La Premier è più fisica e meno tattica, le partite sono box to box e allora le gare risultano belle da vedere. Ha fascino maggiore per questo, ma non vuol dire che la A sia da meno".

Cosa sarebbe lo scudetto

"La gioia, la chiusura di un cerchio. Ai ragazzi che vogliono diventare calciatori dico: non abbandonate mai il vostro sogno, non perdete mai il sorriso neppure di fronte alle rinunce, che pure sono necessarie".

