Da quando ha alzato il muro, l'Inter non ne ha sbagliata una in campionato: le sette vittorie consecutive sono frutto di un'organizzazione difensiva migliorata, affinata secondo l'esigenza di portare a casa il risultato. Muro in casa nerazzurra fa rima con Walter Samuel, ma se parliamo di attualità è Stefan De Vrij uno dei leader del reparto. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrale olandese si è soffermato sul paragone con 'The Wall', decisamente apprezzato per poi analizzare le ambizioni della squadra di Conte: "Sì, mi piace. Non avevo un soprannome prima in Olanda... Tra l’altro, quando sono arrivato a Milano, nel mio video di presentazione costruivo un muro. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento. E' una brava persona e un difensore fortissimo".

Il primo posto dista un punto e l'assenza dell'impegno europeo, alla lunga, potrebbe fare la differenza nella lotta per lo Scudetto: "Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche Scudetto (ride, ndr). Ma come è inutile guardare troppo al passato, è inutile anche guardare troppo in avanti. Ora siamo lassù e lassù vogliamo arrivare alla fine. Come riuscirci? Vincendo ogni partita, a cominciare dalla prossima".

Da Conte una richiesta in particolare: mostrare di più gli 'artigli' quando il gioco inizia a farsi duro: "La bellezza della vita e del calcio è che ognuno è diverso: io ho imparato da tutti i miei tecnici. Conte è un vincente, riversa sulla squadra la sua stessa voglia e cerca di sfruttare tutto il potenziale che ognuno di noi ha dentro. Batte su quello, trasmette passione e mentalità. A me dice che sono troppo buono e che a volte dovrei essere più cattivo: anche grazie a lui su questo aspetto ho fatto dei passi in avanti".

La Juventus dell'amico de Ligt è lontana nove punti, divario che comunque non può rendere completamente tranquillo l'ambiente interista: "Io e Matthijs passiamo molto tempo insieme, ma non ci concentriamo sulla sfida Inter-Juve, al massimo parliamo di calcio in generale. Loro sono un po’ indietro in questo momento, ma la Juve la conosciamo tutti: si rifarà sotto".

