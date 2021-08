Emergenza in attacco in casa Inter in vista dell'avvio di campionato. Oltre allo squalificato Lautaro, la squadra allenata da Simone Inzaghi perde Alexis Sanchez per infortunio. Lo rivela TNT Sports, che spiega come il cileno abbia accusato dei fastidi al polpaccio della gamba destra, oltre allo strappo che ha messo fuori gioco l'ex Barcellona dalla Copa America dopo solo 45 minuti. L'assenza del cileno crea un bel guaio ai nerazzurri in vista dell'esordio contro il Genoa e della trasferta a Verona contro l'Hellas, le prime due uscite di Serie A prima della sosta nazionali. A disposizione dei campioni d'Italia ci saranno "solo" il giovane Satriano, Salcedo e Pinamonti oltre all'ormai neo acquisto Edin Dzeko, per cui si attende solo l'ufficialità.

