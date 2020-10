Christian Eriksen torna alla carica. Ospite di un Q&A organizzato dalla federcalcio danese, l'ex Spurs ha parlato del momento non idilliaco che sta vivendo ad Appiano Gentile , in particolare delle poche presenze da titolare avute a disposizione in stagione. A chi gli chiede le motivazioni del poco utilizzo , risponde:

"Questa cosa va chiesta al tecnico Antonio Conte... Chiamate l'allenatore e parlate con lui, perché le decisioni sono le sue. Nel calcio i periodi di alti e bassi ci sono sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Come gestisco le critiche? Sono diventato più bravo a non pensarci, perché tutti hanno un'opinione. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti hanno un'opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto".