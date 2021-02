Prime prove di fuga. Nella giornata apparentemente più propizia per scavare un solco in classifica, l'Inter va. E grazie al netto 3-0 sul Genoa si porta momentaneamente a 7 lunghezze di distanza dal secondo posto del Milan, impegnato questa sera nel posticipo di Roma contro i giallorossi. Ancora una volta impietosa la squadra di Conte, che passa in vantaggio dopo appena 37 secondi grazie al solito Lukaku, raddoppia con Darmian e chiude i conti con Alexis Sanchez. Il Genoa, sceso in campo con una formazione rivoluzionata in vista del derby contro la Sampdoria di mercoledì, rimane in partita fino al 69' e poi si scioglie. L'Inter conquista la quinta vittoria di fila in campionato, vola dunque a +7 sul Milan e questa sera si metterà comoda davanti alla tv sperando in buone notizie dall'Olimpico. La fuga Scudetto può essere già cominciata.