L'Inter cerca il quinto successo consecutivo in campionato, con la possibilità di andare in fuga considerando il posticipo di Roma-Milan della serata. Conte punta alla continuità e schiera 10 giocatori su 11 visti nel derby di 7 giorni fa: confermatissima la coppia di 'play' Brozovic-Eriksen, confermato anche Perisic a sinistra. Unica eccezione, c'è Darmian titolare perché Hakimi è fuori per squalifica. Nel Genoa spazio alla coppia Scamacca-Pjaca: a centrocampo c'è Melegoni. Sia Shomurodov che Destro in panchina.