Accordo respinto, Zhang torna ad avere nuovamente l'acqua alla gola: giocatori, allenatori e tutti i dipendenti dell'Inter hanno rifiutato la proposta del presidente nerazzuro di rinunciare alle due mensilità di stipendio arretrate previste da contratto per la stagione in corso. Nessun diverbio o scontro tra le parti, semplicemente la decisione di ricevere quanto previsto da contratto senza alcuno sconto nei confronti della società. Sembra da escludere la possibilità che gli stipendi arretrati possano essere spalmati sul bilancio successivo, con il numero uno dell'Inter chiamato allora ad una corsa contro il tempo a caccia di un finanziatore che possa - come prima cosa - provvedere a risanare i debiti nei confronti dei dipendenti. Il rischio è quello che venga violato il limite imposto dalla FIGC, quello che prevede che le cinque mensilità di stipendio debbano essere saldate entro il 30 maggio: il rischio è quello di non potersi iscrivere al prossimo campionato.

Zhang cerca un finanziamento

Continua il lavoro del gruppo Suning - spalla a spalla con l'istituto americano Goldman Sachs - volto alla ricerca di possibili finanziatori in grado di dare una scossa economica alle casse dell'Inter: continuano le trattative con diversi fondi di debito americano, l'obiettivo rimane quello di garantirsi un'entrata di almeno 200 milioni di euro necessaria proprio a completare il pagamento delle mensilità arretrate entro i limiti previsti dalla FIGC. I termini, però, sono sempre più stretti, anche perchè c'è da considerare come - per ragioni tecniche - il trasferimento di soldi derivanti dal fondo nelle casse della società nerazzurra debba concretizzarsi almeno una settimana prima della scadenza del 30 maggio.

