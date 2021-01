Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA), valido per la 18esima giornata di Serie A arbitrato dal signor Daniele Doveri di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti (quarto uomo Maresca, var Calvarese, avar Alassio). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

La moviola LIVE di Inter-Juventus (arbitro Doveri)

- 10’ GOL ANNULLATO A RONALDO! Sulla prima vera sortita offensiva, la Juventus gonfia la rete ma il gol non è valido. Sugli sviluppi di una conclusione di Rabiot, Handanovic respinge con le mani aperte, sulla corta respinta il primo ad avventarsi è Morata che serve un pallone solo da spingere in rete a CR7 che non si fa pregare. Il gioco è però fermo perché il guardalinee Carbone segnala l’offside di Morata che è netto. Poche proteste dei bianconeri e punteggio che resta sullo 0-0.

- 13' REGOLARE L'1-0 DI VIDAL! Buono invece il gol che sblocca il risutlato di Vidal, sul cross dalla destra di Barella, Vidal arriva a rimorchio, sovrasta nel duello aereo Danilo e deposita la palla alle spalle di Szczesny.

- 27' Nei pressi del cerchio di centrocampo Frabotta nel contrasto aereo si appoggia su Barella per sovrastarlo ed interrompere la ripartenza dell'Inter: Barella finisce a terra, Doveri fa proseguire senza fischiare fallo. Decisione che non convince perché quello del terzino bianconero era fallo. Barella, costretto anche a chiedere le cure del medico per un leggero problema di epistassi, rientra regolarmente in campo.

- 36’ AMMONITO BONUCCI! Sotto gli occhi di Doveri, Bonucci affonda i tacchetti su Lautaro Martinez che gli sposta il pallone. Fallo da dietro del difensore bianconero che l’arbitro sanziona col cartellino giallo. Prima ammonizione del match. Bonucci non era in diffida.

Seguono aggiornamenti!

