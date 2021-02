Antonio Conte si gode il successo per 3-1 sulla Lazio che vale anche il primo posto in classifica a sette giorni dal derby contro il Milan. Ma questo, aggiunge, il tecnico nerazzurro deve essere solo un punto di partenza. C'è comunque soddisfazione per la prestazione e per avere superato una Lazio che arrivava da 6 vittorie consecutive in campionato. E arrivano anche i complimenti per Eriksen: il danese diventerà titolare in questa squadra?