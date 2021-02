Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Lazio (Segui la DIRETTA), valido per il posticipo della 22a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Michael Fabbri di Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Meazza di Milano.

Classifiche e risultati

Serie A Inter-Lazio, le formazioni: Eriksen e Perisic dal 1' 3 ORE FA

La moviola LIVE di Inter-Lazio

20' RIGORE PER L'INTER - Lautaro Martinez fermato in area da un tackle falloso di Hoedt. Per l'arbitro è rigore per i nerazzurri e cartellino giallo al centrale olandese. Giusto il penalty, perché è danno procurato nonostante Hoedt tocchi anche il pallone nella scivolata. Da valutare il colore del cartellino, ma la decisione di Fabbri è corretta. Ok dal VAR.

26' AMMONITO LUKAKU - Il belga difende la palla, ma colpisce Lucas Leiva al volto (non volontariamente). Giusto il giallo.

45' REGOLARE IL GOL DI LUKAKU - Proprio allo scadere del primo tempo, arriva il raddoppio di Lukaku che trova il 2-0 sul passaggio di Brozovic, toccato da Lazzari. Inizialmente il guardalinee alza la bandierina, ma con il check del VAR viene certificata la posizione di Lukaku che è regolare al momento del rilascio della palla da parte di Brozovic.

60' HAKIMI RISCHIA IL ROSSO - Spinta di Hakimi nei pressi del limite dell'area ai danni di Lazzari. Punizione per i biancocelesti e giallo per il laterale che protesta vibratamente. Fabbri lo richiama solo verbalmente, ma in altri casi ci sarebbe potuto essere il doppio gesto vista la reazione del giocatore.

La squadra arbitrale

-Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

-Assistenti: Alassio e Valeriani

-Quarto uomo: Gianluca Aureliano

-VAR: Massimiliano Irrati

-AVAR: Ranghetti

Conte: "Agnelli? Mi scuso, ho reagito in modo sbagliato"

Serie A Inzaghi: "Inter favorita con la Juventus per lo Scudetto" IERI A 13:35