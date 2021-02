Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Lazio ( Segui la DIRETTA ), valido per il posticipo della 22a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Michael Fabbri di Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Meazza di Milano.

20' RIGORE PER L'INTER - Lautaro Martinez fermato in area da un tackle falloso di Hoedt. Per l'arbitro è rigore per i nerazzurri e cartellino giallo al centrale olandese. Giusto il penalty, perché è danno procurato nonostante Hoedt tocchi anche il pallone nella scivolata. Da valutare il colore del cartellino, ma la decisione di Fabbri è corretta. Ok dal VAR.