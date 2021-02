C'è Inter-Lazio , una partita che può voler dire tanto per la classifica a 7 giorni dal derby. L'ad dei nerazzurri Marotta è conscio che queste gare daranno un volto alla stagione e ai reali obiettivi di ciascuna squadra. Per Marotta, inoltre, lo staff e Conte hanno il polso della squadra, con tutti i giocatori che risponderanno presente alle sue richieste e alle sue sollecitazioni.

La Lazio ha un ruolino di marcia straordinario, giocare con loro e il derby domenica significa affrontare avversari in lotta con noi e una valutazione si può fare. Io sono certo che la squadra risponderà alle sollecitazioni dell’allenatore, non dimentichiamo del peso della maglia, e da questo punto di vista staff e giocatori risponderanno

Lo Scudetto è una parola grossa, il nostro obiettivo è pensare una partita per volta. Abbiamo iniziato un percorso con grande difficoltà e abbiamo trovato la strada, ora cerchiamo di continuare come abbiamo finito l’ultima partita. Queste sono le nostre partite. Siamo una squadra consolidata, ce la possiamo giocare, lotteremo per gli stessi obiettivi e non dobbiamo nasconderci