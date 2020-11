Ha trascinato il suo Belgio alle Final Four di Nations League e ora Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l'Inter, dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare la gara di campionato contro il Parma e quella di Champions League contro il Real Madrid e gli ha concesso soltanto uno spezzone di gara con l'Atalanta. E, da leader, l'attaccante belga interviene per difendere il compagno di squadra Christian Eriksen, appena affrontato da avversario in nazionale e che ora ritrova in nerazzurro: "Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo - ha dichiarato Lukaku alla tv danese Kanal 5 ripresa da SportMediaset - Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l'italiano, per lui diventerà tutto più facile".