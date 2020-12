Dopo una partita di attesa e di battaglia, l’Inter di Antonio Conte conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto contro il Napoli: 1-0 con rigore di Lukaku. Partita bloccata e senza grosse emozioni nel primo tempo: Mertens lascia il campo in lacrime per infortunio alla caviglia e Lautaro va vicino al gol. Nella ripresa meglio gli azzurri, ma al 70’ Ospina stende Darmian, Massa assegna rigore ed espelle Insigne per proteste. Il belga trasforma, gli ospiti rimangono in dieci ma nel finale spingono a testa bassa: l’Inter si abbassa troppo, anche in virtù del passaggio a un bloccato 5-4-1. Nel finale Handanovic salva più volte i nerazzurri e il palo dice di no a Petagna: resta l’amaro in bocca a Gattuso, Conte si gode tre punti sudatissimi che portano i suoi a -1 dal Milan.