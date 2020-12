Banco di prova importante per l'Inter di Antonio Conte che in questa prima parte di stagione non ha ancora vinto uno scontro diretto in campionato: c'è stata la sconfitta contro il Milan nel derby e i pareggi contro Lazio e Atalanta. Dall'altra parte un Napoli che arriva da tre vittorie consecutive. Uno “spareggio” per capire chi ha la reale ambizione di poter vincere lo Scudetto in una stagione molto particolare. Tutto confermato in casa Inter con Darmian al posto di Hakimi, mentre nel Napoli c'è Ospina tra i pali. Sempre 4-2-3-1 con centrocamposto composto dal triangolo Demme-Bakayoko-Zielinski.