- 70' RIGORE PER L'INTER - Su un cross dalla sinistra, Darmian anticipa Ospina che nel tentativo di anticiparlo e scalciarlo il pallone smanaccia il piede del laterale nerazzurro che crolla a terra. Massa non ha dubbi e concede la massima punizione. Decisione severa ma giusta perché il tocco del portiere colombiano sull'ex terzino del Parma c'è.

- 71' ROSSO AD INSIGNE PER PROTESTE - La concessione del rigore all'Inter fa infuriare i giocatori del Napoli che accerchiano Massa: a guidare la spedizione è il capitano Insigne che visibilmente irritato con il classico gesto del vaffa mostra tutto il proprio disappunto per la decisione del direttore di gara. Massa non gradisce la protesta ed espelle il capitano napoletano. Napoli in 10 e Insigne furioso e che prima di lasciare il campo calcia via anche una bottiglietta di plastica presente a bordo campo.