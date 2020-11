"Ci siamo parlati, in settimana", spiega Lautato Martinez. Perché le partite non sono tutte uguali, "perché questa non potevamo sbagliarla", per dirla con le parole di Gagliardini. È il riassunto di un patto. Per cosa? Liberi di aggiungere la destinazione del viaggio: lo Scudetto? A Reggio Emilia contro il Sassuolo l'Inter ha messo il primo mattone. Come riporta la Gazzetta dello Sport, bisogna tornare a mercoledì notte. Il teatro è lo spogliatoio di San Siro, il Real Madrid ha da poco vinto passeggiando, l’Inter ha fallito l’ennesimo approccio al match e soprattutto complicato maledettamente il cammino futuro in Champions League. Antonio Conte arriverà ai microfoni televisivi molto in ritardo. Il motivo va cercato appunto in un lungo confronto in cui non ha parlato solo l’allenatore nerazzurro. Hanno preso la parola diversi giocatori, a partire dal capitano Samir Handanovic. È un fatto insolito, di solito non si parla mai a caldo, si rinvia tutto il giorno dopo ad Appiano. Ma il momento era buono.