"L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, significativamente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19." Si legge in una nota ufficiale del club nerazzurra pubblicata questo pomeriggio sul sito web ufficiale. La perdita di esercio ammonta a -102,4 milioni, ma l'Inter punta con decisione alla stabilità: "L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader" Le parole del presidente Zhang.