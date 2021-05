Distanziamento e mascherina, entusiasmo, disciplina e ordine: non creiamo problemi verso la vera festa del 23 maggio in occasione dell'ultima giornata di campionato.

La Curva Nord ha spiegato le modalità con cui accoglierà la squadra in città: niente festa ma un lungo abbraccio del pullman sociale quando si dirigerà a San Siro per la partita. Dopo la festa scudetto di domenica scorsa con relative polemiche , l'attenzione del mondo del calcio sarà tutta orientata verso su Inter-Sampdoria: la prima occasione in cui la squadra nerazzurra giocherà a Milano da campione d'Italia.

"Per la partita contro la Sampdoria vogliamo celebrare la squadra accompagnandola fino all'ingresso dentro lo stadio. Un muro di colore e passione da lasciare senza fiato. L'appello è rivolto a tutti gli interisti, senza alcuna preclusione e chi non dovesse trovar posto sotto la Nord è invitato a disporsi lungo via Caprilli da dove passerà comunque la squadra. Dopo il passaggio dei pullman ci disperderemo per andare a seguire la partita ognuno dove meglio crede. Andremo a vivere un rituale sacro che rimarrà impresso nella memoria in maniera indelebile. Cerchiamo di esserne all'altezza. Tutti".

Serie A Inter: da Scudetto, sponsor e diritti tv arrivano 60 milioni 4 ORE FA

Zhang: "Grazie a Conte e ai giocatori. Scudetto è per i tifosi"

Serie A Zanetti: "Suning avrebbe potuto vendere. Scudetto? Merito di Conte" UN GIORNO FA