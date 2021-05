Alla fine, come prevedibile, l'ha spuntata: sarà suo il nuovo inno dell'Inter. L'ex voce storica degli 883 si è aggiudicato il contest per il nuovo inno nerazzurro con "", realizzata insieme a Claudio Cecchetto e cantata direttamente dallo speaker del club Mirko Mengozzi. Il nuovo inno verrà cantato per la prima volta sabato a San Siro prima della sfida contro la, gara valida per la 35esima giornata di Serie A . Battuta la concorrenza di, che negli ultimi giorni aveva pubblicato il video della propria proposta di nuovo inno "Il vero nerazzurro".