Dopo essere uscito per infortunio nel corso dell'ultima sfida contro la Sampdoria, gli esami effettuati in mattinata all'Istituto Humanitas di Rozzano da Danilo D'Ambrosio hanno evidenziato una una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Ancora da definire i tempi di recupero, con il difensore nerazzurro che sicuramente sarà, però, costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro la Roma in programma domenica 10 gennaio alle 12.30. Nuovi esami per valutare nuovamente le sue condizioni verrano effettuati nella prossima settimana.