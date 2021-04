Stefan de Vrij è risultato negativo al tampone. Antonio Conte proverà così a recuperare un altro pezzo importantissimo dei suoi titolari in vista della trasferta di sabato sera contro il Bologna. Buone notizie in casa Inter. Dopo il recupero di qualche giorno fa di Samir Handanovic , anche. Antonio Conte proverà così a recuperare un altro pezzo importantissimo dei suoi titolari in vista della trasferta di sabato sera contro il Bologna.

Nessuna nuova novità invece per quanto riguarda gli altri due positivi in casa nerazzurra: D'Ambrosio e Vecino, su cui al momento non filtrano nuove notizie. I due pezzi più importanti però per Antonio Conte, tra i positivi al covid, si sono ufficialmente negativizzati. Il tecnico nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo.

