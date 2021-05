25 milioni di euro lordi. Zhang e la dirigenza spiegheranno ai giocatori le problematiche finanziare e a ciascuno di essi metteranno di fronte inizialmente la possibilità di rinunciare alle due mensilità. Le possibilità di rinuncia però sono basse, per quello si pensa già al piano B: una modifica contrattuale individuale che permetterà al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro. La sensazione - spiega il quotidiano - è che non sarà troppo difficile giungere a un accordo. Inizia il giro di colloqui individuali del presidente dell’Inter Steven Zhang e della dirigenza nerazzurra per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre, già rinviate nei mesi scorsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che la rinuncia potrebbe presto trasformarsi in uno slittamento dei pagamenti alla prossima stagione. Zhang parlerà con tutti i giocatori, ma con ogni probabilità non basterà la giornata odierna per esaurire tutte le chiacchierate: più facile che si continui anche dopo la partita con la Roma , dunque giovedì. Non si tratta di accordo collettivo, dato che la situazione di ogni calciatore presenta sfumature diverse. Partendo dai numeri, le due mensilità pesano sulle casse dell’Inter circa. Zhang e la dirigenza spiegheranno ai giocatori le problematiche finanziare e a ciascuno di essi metteranno di fronte inizialmente la possibilità di rinunciare alle due mensilità. Le possibilità di rinuncia però sono basse, per quello si pensa già al piano B: una modifica contrattuale individuale che permetterà al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro. La sensazione - spiega il quotidiano - è che non sarà troppo difficile giungere a un accordo.

Il tema economico, pur dentro un club che si è imposto l’obiettivo di una riduzione del 15% del costo del lavoro, è fondamentale in questo momento storico. Da Zhang e dai dirigenti i giocatori vorranno sapere il progetto sportivo della prossima stagione. Vorranno capire se Antonio Conte resterà sulla panchina . L'allenatore chiede chiarezza sugli obiettivi e continuità tecnica . L’obiettivo di salvaguardare i 5 intoccabili - Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi e Bastoni - resta centrale ma pure ambizioso, non così semplice da centrare. E allora su chi potrebbe risparmiare l'Inter? Se nella stagione 2020-2021 il monte ingaggi della Serie A è calato di circa il 5% per via del Covid, in casa nerazzurra è aumentato di 10 milioni di euro raggiungendo quota 149 milioni dai 139 dell'esercizio precedente, nella classifica generale dietro solo alla Juventus (236).

Stipendi Inter 2020-2021

Romelu Lukaku: 7,5 milioni di euro

Christian Eriksen: 7,5 milioni

Alexis Sanchez: 7 milioni

Arturo Vidal: 6,5 milioni

Achraf Hakimi: 5 milioni

Ivan Perisic: 5 milioni

Radja Nainggolan: 4,5 milioni

Stefan De Vrij: 3,8 milioni

Marcelo Brozovic: 3,5 milioni

Samir Handanovic: 3,2 milioni

Aleksandar Kolarov: 3 milioni

Milan Skriniar: 3 milioni

Ashley Young: 3 milioni

Nicolò Barella: 2,5 milioni

Lautaro Martinez: 2,5 milioni

Matias Vecino: 2,5 milioni

Danilo D’Ambrosio: 2 milioni

Matteo Darmian: 2 milioni

Stefano Sensi: 2 milioni

Andrea Pinamonti: 2 milioni

Andrea Ranocchia: 1,8 milioni

Alessandro Bastoni: 1,5 milioni

Roberto Gagliardini: 1,5 milioni

Ionut Radu: 1 milione

Daniele Padelli: 0,5 milioni

Guardando costi e rendimento, saltano subito all'occhio gli stipendi di Sanchez, Vidal e Kolarov, oltre a Nainggolan che è stato girato in prestito al Cagliari. Cifre che stridono rispetto, ad esempio, a quanto percepito da Barella, Lautaro e Bastoni. Occorre quindi valutare chi ha il contratto in scadenza a giugno. Tagliando i cinque calciatori evidenziati il risparmio sarebbe già di 10,3 milioni di euro.

Giocatori in scadenza

Young, Padelli, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov: scadenza 2021

Handanovic, Vidal, Perisic, Vecino, Brozovic: scadenza 2022

Sanchez, Gagliardini, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Lautaro: scadenza 2023

Darmian, Lukaku, Eriksen, Sensi, Barella, Radu, Pinamonti, Hakimi: scadenza 2024

Non bisogna poi trascurare i giocatori al rientro dai vari prestiti: Joao Mario, Lazaro, Nainggolan, Dimarco, Esposito, Dalbert, Agoumé. Anche questi pesano sul bilancio e andranno valutati per capire se reintegrarli o tagliarli definitivamente.

Rosa rivalutata con lo Scudetto: chi sacrificare?

Questi calcoli verranno fatti da chi in società ha le capacità e i titoli per studiare il futuro prossimo nerazzurro. Al contempo, la rosa si è anche rivalutata alla luce dello Scudetto numero 19 messo in bacheca. Qualche cessione eccellente - Vecino a parte che ormai non rientra più nel progetto - potrebbe quindi essere necessaria per sistemare i conti senza, però, perdere quel vantaggio tecnico maturato in questa stagione. Una materia che spetta a qualcuno di più qualificato di noi che, però, ci sentiamo di osservare un piccolo aspetto: la vera plusvalenza si chiama Antonio Conte dunque è necessario ripartire da lui.

