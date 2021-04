Inter-Verona, match della 33esima giornata della Serie A 2020-2021, andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 1-0. Matteo Darmian, entrato nella ripresa, segna il gol partita come era accaduto contro il Cagliari in un match molto complicato per i nerazzurri: l'assist è di Hakimi, il titolo è distante 5 punti. Hellas a testa altissima al Meazza. Nel primo tempo poche occasioni da gol con Lautaro e Hakimi, ma gialloblù vicini al vantaggio con il tandem Bessa-Dimarco. Nella ripresa, Hakimi colpisce una traversa su punizione, Barak spreca e a spezzare l'equilibrio è il talismano Darmian. Annullata una rete a Faraoni nel finale per una presunta carica su Handanovic.