Serie A, Inzaghi: "Il Covid e le gare ravvicinate portano incertezze"

SERIE A - Alla vigilia di Lazio-Torino, in programma alle 18:30 di martedì 2 marzo e valevole per la 25a giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. "Il Covid porta incertezze. La nostra squadra deve essere più forte degli errori".

