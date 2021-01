Una prestazione da 10 e lode, una vittoria che permette ai biancocelesti di continuare la rincorsa alle zone di alta classifica. La Lazio vola nel derby contro la Roma , imponendosi per 3-0 grazie ad una super prestazione di Lazzari e ad una doppietta di Luis Alberto . Al termine della sfida, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi non ha risparmiato i complimenti ai suoi ragazzi:

"Abbiamo fatto una grandissima gara, sono stati splendidi i ragazzi e avevo già visto gli occhi giusti come avevo detto in conferenza. Abbiamo strameritato questa vittoria che ci dà grande soddisfazione, vittoria voluta con tutte le nostre forze e con l'aiuto dei nostri tifosi. La Lazio ha lasciato dei punti, abbiamo avuto 14 casi di Covid e giocando ogni due giorni. La squadra ha avuto un grande approccio, Caicedo e Immobile guidavano subito il pressing ed è quello che deve fare una squadra. Tenevamo tantissimo a questo derby, gli indisponibili diminuiscono e se abbiamo la rotazione possiamo dire la nostra".

Fonseca: "Non ci è mancato coraggio, merito agli avversari"

"E' stato bravissimo come tutti i suoi compagni, pensare che ha fatto le ultime due partite con dei problemi fisici importanti. In questi ultimi due giorni ha fatto delle cure e sono molto contento per lui, si merita tutto".