In matematica, la prova del nove è un test di controllo, semplice ma non infallibile, per verificare l'esattezza del risultato di un'operazione aritmetica tra numeri interi, attraverso il raffronto delle radici numeriche degli operandi e del risultato. La prova del nove solitamente si insegna nella scuola elementare quale scorciatoia per verificare la moltiplicazione tra due numeri, senza dover ripetere interamente l'algoritmo di computo generalmente lungo, ma può essere estesa anche alle altre operazioni addizione, sottrazione e divisione (con opportune precauzioni) comprese quella con resto.

Quando nel 1202 Leonardo Fibonacci diede la prima spiegazione compiuta sulla “prova del nove”, probabilmente non aveva idea di quanto avrebbe influenzato il racconto calcistico del 21esimo secolo. Ancora oggi, quando un allenatore, o un giocatore, devono fornire una prova del loro valore si parla di “prova del nove”: un test di controllo, semplice ma non infallibile, che ci può raccontare l’andamento di un momento sportivo.

Le prove del nove affrontate da Pirlo

Chi in questa stagione ne dovrà affrontare parecchie di “prove del nove” è Andrea Pirlo. L’ultimo cavaliere della nobile stirpe degli allenatori juventini è l’osservato speciale di ogni giornata. D’altronde, per gli esordienti con un cognome così altisonante funziona così. Finora si è comportato in maniera più che discreta almeno a livello di risultati (16 partite allenate tra Serie A e Champions League con 11 vittorie 5 pareggi e una sconfitta, che sommate fanno 17 ma la partita con il Napoli è materia extra-campo), però il grande quesito sulla Juventus ruota tutto intorno all’andamento nei big match: le cosiddette sfide di cartello.

In campionato i bianconeri ne hanno affrontate solo due, contro Roma e Lazio, portando a casa due pareggi molto diversi tra di loro. Contro la Roma fu un 2-2 molto faticoso, figlio di qualche errore di troppo per i giallorossi e del solito salvatore della patria Cristiano Ronaldo, servito alla grande da Danilo per il definitivo pareggio. Mentre contro la Lazio l’epilogo fu simile ma capovolto, con i bianconeri capaci di giocare una partita attenta ma completamente opposta rispetto al credo del proprio mister. Il pareggio fu di Caicedo.

Tutto questo per dire che, oltre ai tanti dubbi intorno alla partita contro il Napoli su cui Gattuso batte i piedi tutte le volte, nemmeno la serata contro il Barcellona fornisce tutte le certezze del caso. Contro i Blaugrana la Juve ha giocato una splendida partita, muovendosi in uno spazio che sembrava cucito apposta per lei, però il 3-0 da record non deve e non può cancellare quello successo il 28 ottobre. Nel 2-0 di Messi e Dembele all’Allianz Stadium la truppa di Pirlo sembrava inerme. Paralizzata di fronte ad una squadra lontana parente di quella mangia-tutto allenata da Guardiola o Luis Enrique. Una partita mal giocata e mal interpretata da tutti che, fortunatamente per Pirlo, è stata spazzata via dal 3-0 al Nou Camp.

Quindi, il bilancio dopo i primi tre mesi di cantiere a “Pirlolandia” è molto semplice: lavori in corso. Il castello piemontese è ancora alle fondamenta, il che è perfettamente naturale, ma per crescere c’è bisogno di grandi sfide. Sfide di alto livello, in cui ci si gioca una buona fetta dello scudetto o della corsa Champions. Sfide come quella di mercoledì alle 18:30 contro l’Atalanta: nella guerra contro Gasperini, Pirlo vivrà il suo quinto test stagionale.

Le partite ufficiali di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve

V X KO Serie A 6* 5 0 Champions League 5 0 1

*Nelle 6 vittorie in Serie A si considera anche il 3-0 a tavolino contro il Napoli su cui il prossimo 22-12-2020 è chiamato a pronunciarsi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

È ora di Juve-Atalanta

Nonostante i numeri della sfida ci raccontino di un no-contest, Gasperini non batte la Juve in Serie A da 8 partite e l’Atalanta non batte i bianconeri allo Stadium da 23, sul match dell’Allianz c’è molto di cui parlare. Innanzitutto, la macchina guidata da Gasp è tra le più pericolose dell’intera Serie A. Nonostante qualche sconfitta di troppo in stagione (4), i nerazzurri hanno brillantemente superato il girone di Champions League e a febbraio si presenteranno in campo contro il Real Madrid per giocarsi le proprie fiches sulla qualificazione ai quarti. Inoltre, possono contare su un meccansimo rodato che permette a tutti di mettersi nelle giuste condizioni per rendere. Prendete Romero: appena arrivato ed è già un titolare. Ma lo stesso discorso vale per Malinovskyi l’anno scorso o per Miranchuk quest’ann, che nonostante le poche presenze ha sempre timbrato il cartellino.

In più, la bomba creata dalla lite Gomez-Gasperini potrebbe essere girata in positivo dai tanti giocatori che ambiscono al posto del Papu. Fuori il capitano, per tutti gli altri c’è tanto spazio a disposizione. E quindi per i vari Malinovskyi, Pasalic, Miranchuk, Muriel e Lammers si apre veramente una porta in paradiso, dati per scontati i due titolari Zapata e Ilicic.

Perciò, la partita è molto meno scontata dal previsto e poi nel ricordo di tutti è ancora fresca l’ultima recita dell’Atalanta allo Stadium. Un dominio totale finito 2-2 solo per colpa di alcune braccia. Più precisamente quelle di Muriel e de Roon, troppo larghe per il regolamento sui calci di rigore del 2019-2020. Pirlo dovrà stare attento e scegliere i giocatori giusti, soprattutto nella fase offensiva: un’altra prova del 9.

La prova del centravanti: chi gioca come numero 9?

Se Cristiano Ronaldo è pressoché insostituibile (anche senza pressoché), il ruolo del suo accompagnatore diventa veramente importante nell’economia della partita bianconera. Il duello per il posto al sole si riduce a due nomi, se duello lo possiamo chiamare vista la grande amicizia che scorre: Dybala o Morata? L’argentino è uscito fortissimo e rinfrancato dalla partita di Genova, però lo spagnolo è stato imprescindibile in ogni successo bianconero: dal campionato alla Champions. Le ultime di formazione della vigilia dicono che l’allenatore bianconero premierà Morata, per un 11 che ricalca quello visto nella notte più importante di queste prime 16 uscite: quella di Barcellona.

La prova del nove in questo caso gira tutta intorno a loro due. Per Morata potrebbe essere l’occasione di irrobustire un bottino che lo vede già a 9 gol stagionali, tra campionato e coppa, mentre per Paulo – se entrerà a partita in corso – quello di confermarsi ad alto livello dopo un periodaccio tra covid e brutte prestazioni. Sta tutto nelle mani di Pirlo. Il Maestro pronto all’ennesima prova del nove.

