Ora è ufficiale: la Lega Serie A ha comunicato quando verrà recuperata la sfida non giocata lo scorso 4 ottobre. Juventus-Napoli si svolgerà all'Allianz Stadium di Torino in data 17 febbraio, ore 18:45. Per i bianconeri di Andrea Pirlo l'impegno è posizionato tra la trasferta di Cagliari (14 febbraio) ed il match casalingo contro il Benevento (21 febbraio): due impegni "alla portata". Per il Napoli, invece, sarà un autentico trittico infernale. Dopo la trasferta contro il Milan (14 febbraio), gli azzurri di Gattuso ospiteranno la Roma (21 febbraio).