Dietrofront sul caso della settimana : bisognerà aspettare la prossima settimana per conoscere la decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, su Juventus-Napoli è ufficialmente annullata . Il Giudice, che già martedì scorso aveva valutato tutte le altre partite del weekend lasciando "sub iudice" quella non disputata all'Allianz, si è preso ancora qualche giorno per studiare le carte a sua disposizione.

Mastrandrea valuterà solo in ordine all'evento-gara: se per lui il Napoli si sarebbe potuto presentare sarà 0-3 a tavolino con un punto di penalizzazione per i partenopei (come da regolamento), in caso contrario si rimetterà alla Lega perché disponga il recupero in altra data della partita. Intanto sull'eventuale violazione del protocollo da parte del Napoli nei giorni antecedenti alla gara sta indagando la Procura Federale. Se i procuratori dovessero riscontrare effettivamente una violazione, ciò potrebbe portare al deferimento del Napoli presso il Tribunale Federale, che potrebbe decidere per un’ulteriore penalizzazione per il club di Aurelio De Laurentiis.