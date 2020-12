Criticare Cristiano Ronaldo è un'impresa ardua per tutti coloro che amano il calcio, ma la prestazione del portoghese contro l'Atalanta non può passare inosservata. L'alieno bianconero è apparso svogliato e superficiale anche negli appoggi più semplici oltre che impreciso in due occasioni sotto porta e dal dischetto. Il rigore parato da Gollini al 61' è il quarto errore dagli undici metri di CR7 con la maglia della Juve, un match point fallito che pesa come un macigno sull'economia della classifica: con un successo sugli uomini di Gasp, infatti, la squadra di Pirlo si sarebbe portata a -2 dal Milan capolista, a tre giornata dallo scontro diretto. La media delle pagelle dell'ex Real e United per i principali quotidiani è ampiamente insufficiente.