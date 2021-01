Dopo la notizia della positività di Alex Sandro, dal giro di tamponi del gruppo squadra bianconero è emersa anche quella del terzino destro Cuadrado che salterà così la sfida di San Siro contro il Milan. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico", si legge dal comunicato ufficiale del club bianconero. Altra tegola per mister Andrea Pirlo, che dovrà praticamente inventarsi la formazione adattando alcuni suoi interpreti.