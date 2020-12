Momento difficile per la Juventus. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina è una delle più clamorose della storia recente in casa bianconera e ha fatto sprofondare la squadra di Pirlo a -10 dal Milan capolista, pur con una partita in meno e gli scontri diretti ancora da giocare. In vista della breve pausa natalizia - si riprenderà a giocare il 3 gennaio - il presidente Andrea Agnelli ha voluto mandare un messaggio di auguri ai tifosi tramite il forum Vecchiasignora.com, promettendo di non mollare un obiettivo che non manca dal 2012.