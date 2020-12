"Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, siamo in un buon momento, volevamo vincere e fare gol con gli attaccanti, sia con Ronaldo che con Morata, Abbiamo fatto una buona partita, una partita di collettivo e l’abbiamo fatto bene”. Al termine della sfida del Tardini, vinta dalla Juventus per 4-0 Andrea Pirlo ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN.

Su Ronaldo

“Ronaldo? Era arrabbiato perché aveva sbagliato un rigore ma ha avuto pochi giorni per pensarci e si è preparato per oggi e ha dimostrato di voler far gol”.

Juve ideale?

“Piano piano stiamo raggiungendo ciò che vogliamo. Mi piace cosa stiamo facendo quando hanno palla gli avversari, abbiamo un’aggressione buona, recuperiamo velocemente ed è quello che ti porta ad avere la padronanza. E’ entrato bene questo spirito, siamo solo all’inizio e stiamo migliorando bene”.

Su McKennie?

“Noi dobbiamo essere questi, ora abbiamo la consapevolezza di avere un cammino che ci porterà ad avere questo atteggiamento sia contro il Barcellona che con il Parma. McKennie lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche, è un grande incursore e recuperatore, ma si butta benissimo nello spazio e lo sta dimostrando.È giovane e potrà migliorare in futuro”.

Su Morata

“Era la nostra prima scelta, ma all’inizio l’Atletico non lo lasciava partire. Ci siamo piombati su di lui, sapevamo che era l’ideale per noi. Non siamo sorpresi, ora sta bene anche mentalmente e quando sta bene può fare qualsiasi cosa. Era deluso dai giudizi dopo la partita di mercoledì ma oltre il gol sbagliato aveva creato molto. Quando ti muovi così i gol arrivano”.

Sul centrocampo

“Non avendo avuto il tempo per il ritiro non abbiamo avuto il tempo di provarli in amichevole, e le prime partite ci sono servite per vederli all’opera. Abbiamo capito che potevamo cambiare, l’abbiamo fatto. Quando attacchiamo siamo a due, ma quando difendiamo restiamo a tre”.

Buffon su Parma

"Devo dire che quando vengo a Parma ho sempre dentro un sentimento di nostalgia e di ricordi. Qui ho passato dieci anni indimenticabili, vorrò sempre bene alla gente di Parma. Ho perso il mio vecchio allenatore Ermes Polli che mi ha dato tanto, proprio qui a Parma".

